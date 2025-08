I carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Cagliari stanno cercando di capire cosa possa aver provocato la sospetta intossicazione da botulino che avrebbe fatto finire in ospedale sei persone, due delle quali in gravi condizioni. Per il momento si tratta di indagini di iniziativa, scattate immediatamente dopo la notizia dei ricoveri.

In Procura non c’è ancora un fascicolo aperto, ma sia il procuratore capo Rodolfo Sabelli che il pubblico ministero di turno, Giangiacomo Pilia, stanno seguendo da vicino sia l’evolversi della vicenda che le condizioni di salute dei pazienti, alcuni dei quali giovanissimi: il più piccolo è stato trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma.

Gli specialisti dell’Arma in sicurezza sanitaria e alimentare starebbero concentrandosi su una salsa guacamole che sarebbe stata distribuita nel corso di una festa etnica a Monserrato.

