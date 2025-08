A Seneghe è emergenza siccità. Nei pozzi per uso agricolo non c'è acqua, quello di Pardu è in secca, e in quello del campo sportivo la preziosa risorsa si sta esaurendo. Le ispezioni a Pardu, effettuate i giorni scorsi, fino a 160 metri di profondità hanno dato la pessima notizia, che la sindaca Albina Mereu ha comunicato subito alla popolazione: «La falda che ha alimentato il pozzo di Pardu negli ultimi decenni è completamente prosciugata. I tecnici che hanno effettuato i controlli specifici utilizzando una sonda a ultrasuoni, che ha esplorato il pozzo a 160 metri di profondità hanno confermato la totale assenza dell’acqua, il fondo è completamente asciutto».

Gravi disagi agli allevamenti di bestiame, vaccini e ovini, che ora hanno l'acqua razionata: da mercoledì vengono approvvigionati dalle autobotti della Protezione Civile, tramite gli operai di Forestas: 500 litri al giorno per ogni allevatore che iscritto con regolare codice aziendale nei registri ASL. La distribuzione della preziosa risorsa ogni giorno dalle 8 alle 9 presso l'ecocentro comunale.

Per alcuni non basta ma di più non è possibile, occorre razionare l'acqua per venire incontro alla sete degli animali per tutelare gli allevamenti zootecnici.

Verifica del pozzo di situato presso il campo sportivo: «stiamo verificando con opportuni controlli, ma le condizioni riscontrate non sono affatto buone: acqua ce n’è poca, poi il tempo e l’usura hanno compromesso in modo significativo la funzionalità della struttura. Abbiamo realizzato una bocchella fuori dall’area del campo ma abbiamo grosse difficoltà a soddisfare le necessità di tutti. Si rende necessario un intervento di ripristino urgente, al fine di preservare l’integrità del pozzo e garantirne la continuità operativa», prosegue Mereu. Il pozzo civico nei pressi dell’oleificio sociale è per uso esclusivo umano, che però va preservato per ogni emergenza.

Rimane vigente il divieto assoluto di uso dell’acqua per usi irrigui agricoli, orti, vigneti e oliveti. Un provvedimento urgente e necessario per non sprecare l’acqua e garantirla per i mesi a venire per le «esigenze zootecniche, a tutela degli animali allevati», precisa il sindaco Albina Mereu.

© Riproduzione riservata