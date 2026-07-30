Nuova allerta per temperature elevate in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha diramato un avviso valido sino alla sera del 3 agosto, per l’ondata di caldo che farà innalzare i termometri sopra i 40 gradi, con picchi di 44 tra domenica e lunedì.

Le zone dove sono attesi i valori più alti sono quelle interne, ma l’ondata di calore, viene spiegato, arriverà poi a coinvolgere tutta l’Isola.

Sempre nei prossimi giorni si registreranno anche notti tropicali, con temperature sopra il 20 gradi e in molti aree addirittura sopra i 25 gradi.

**

I CONSIGLI - Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina.

Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.

Oltre ai rischi per la salute, resterà elevato anche il pericolo di incendi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata