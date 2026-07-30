Il Festival del Folklore di Tempio taglia il traguardo delle 40 edizioni, dal 31 luglio al 3 agosto, piazza Gallura, cuore della cittadina, farà da sfondo allo spettacolo dei colori del mondo. La manifestazione è organizzata dall’Accademia delle Tradizioni Popolari “Città di Tempio” che “compie” 60 anni. La 40a edizione dell’Incontro Internazionale del Folklore avrà tra i suoi protagonisti un gruppo composto interamente da bambini, provenienti dalla Turchia. Altra grande novità è la presenza, per la prima volta sul palco di Tempio, dei Maori della Nuova Zelanda, un gruppo dal forte impatto visivo. Sarà un Festival particolarmente ricco: Taiwan, Repubblica Ceca, Perù e per l’Italia, la Calabria. La Sardegna sarà rappresentata dai gruppi di Olbia e Oristano. Proprio il gruppo oristanese ha festeggiato recentemente i 65 anni di attività.

Durante la serata del Folk giovani verrà consegnato un premio speciale, intitolato a Gaia Costa e destinato al più giovane partecipante dell’Incontro. In una nota dell’Accademia si legge: “Il Premio Gaia Costa è un riconoscimento dedicato ai più piccoli, pensato come un invito a custodire e portare avanti la tradizione con lo stesso amore di Gaia. Un incoraggiamento sincero rivolto alle nuove generazioni, affinché continuino a vivere la cultura del proprio territorio con passione, costanza, determinazione e consapevolezza: valori che hanno sempre contraddistinto Gaia e che, insieme alla sua naturale eleganza, desideriamo trasmettere a chi cresce”

All’interno del programma anche la quinta edizione del Premio di Poesia “Don Baignu”, dedicato al meglio della poesia sarda. La premiazione si terrà domenica mattina al Palazzo Pes Villamarina. La poesia vincitrice è “Li mè bandèri” del poeta Giuseppe Tirotto di Castelsardo. Ospite d’onore sarà il cantante Beppe Dettori.

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