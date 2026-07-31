La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, condotta dai carabinieri del Comando provinciale, sull’incendio che la notte scorsa ha causato il decesso di un detenuto sardo all’interno del carcere sassarese di Bancali.

L’uomo è morto carbonizzato nel rogo, che avrebbe appiccato lui stesso in una cella del reparto ospedaliero del penitenziario.

Diversi agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e il persone del 118.

Secondo una prima ricostruzione, il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme, che non gli hanno lasciato scampo. Da quanto si è appreso, non è stato necessario evacuare i detenuti dalla struttura.

(Unioneonline)

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