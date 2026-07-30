Un’area verde trasformata in un luogo di bivacco senza regole. Il parco pubblico inaugurato a Porto Torres nel febbraio dello scorso anno, polmone verde di oltre duemila metri quadrati, sorto tra via Montale e via Manzoni, «durante le ore notturne è frequentato da gruppi di giovani e giovanissimi che trovano accesso nonostante l’area dotata di arredo urbano sia completamente recintata».

Il problema sull’ingresso incontrollato con relative conseguenze è stato sollevato in aula dal consigliere comunale del Partito sardo d’Azione, Costantino Biello. «Queste presenze all’interno dell’area trasformano un bene pubblico, - sottolinea il consigliere sardista - pensato per le famiglie e il relax dei residenti, in un luogo di bivacco, pensato per le famiglie e il relax dei residenti, accompagnato da schiamazzi che arrecano grave disturbo alla quitete pubblica e alla tranquillità del quartiere». L’esponente del Psd’Az, chide l’avvio immediato di due azioni per tutelare il decoro urbano e il rispetto delle regole di convivenza civile.

«Ritengo sia necessario garantire l’effettiva chiusura dei cancelli, con il rispetto rigoroso degli orari di accesso per impedire l’ingresso non autorizzato nelle ore notturne», evidenzia Biello «inoltre sarebbe utile un incremento dei controlli e dei pattugliamenti da parte delle Forze dell’Ordine, sia a scopo deterrente sia per sanzionare eventuali illeciti». La risposta non è arrivata dall’assessora all’Ambiente ma dal sindaco Massimo Mulas.

«Dobbiamo provare a promuovere maggiori azioni di controllo compatibilmente con gli strumenti di cui disponiamo- sostiene il primo cittadino- innalzare la recinzione del parco può scoraggiare alcuni, mentre per altri potrebbe rappresentare una sfida. Potremo reperire ulteriori risorse per illuminare maggiormente la zona già video sorvegliata». Attualmente il parco viene aperto e chiuso dagli uomini della compagnia barracelli.

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