"La stima dei danni ambientali, sociali ed economici è incalcolabile. Solo sul Montiferru ci sono 20 mila ettari bruciati". Lo riferisce l’assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis, dando aggiornamenti sulla situazione d’emergenza provocata dai roghi che stanno devastando l’Oristanese.

Pesantissimi i danni al territorio, alle campagne e alle aziende agricole, con anche decine di residenti costretti a lasciare le proprie case a scopo precauzionale per il pericoloso avvicinarsi delle fiamme e con altrettante decine di uomini delle squadre anti-incendio impegnati, così come elicotteri e Canadair dal cielo, per cercare di arginare il fronte del fuoco.

Fronte che, però, non accenna a fermarsi e ha ormai raggiunto la zona del Marghine. In allerta, dopo Scano Montiferro, dove sono state evacuate centinaia di persone, anche i Comuni di Seneghe e Macomer.

Proprio il sindaco di Macomer ha lanciato un "invito allo sgombero delle campagne dalla presenza umana". Massima allerta anche nei territori di Sagama e Sindia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata