Un piano triennale da 5 milioni di euro destinati all’inclusione e all'occupazione delle persone con disabilità in Sardegna. Più 6 milioni rimasti inutilizzabili dalla Giunta precedente. Un totale dunque di 11 milioni è quanto la Giunta mette a disposizione su richiesta dell’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, per le imprese che parteciperanno al programma a favore dei più fragili.

Il progetto, che nasce sulle orme della Legge regionale 9 del 2016, che aveva istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, partirà nel secondo semestre del 2024. Cuore del piano è la delibera intitolata “Promozione di Azioni per l’inserimento delle persone con disabilità”, che definisce indirizzi strategici e risorse finanziarie per raggiungere una piena inclusione lavorativa. Alla base del provvedimento, infatti, c’è l’urgenza di rinnovare l’approccio alla disabilità: non basta ribadire il principio dell’inclusività, ma bisogna promuovere equità e accessibilità. Il fine è dunque la capacità di interpretare le aspettative delle persone e abbattere le barriere non solo architettoniche, ma anche ideologiche.

«Questo piano mira a costruire una società inclusiva, dove ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale senza ostacoli e pregiudizi», ha detto l’assessora Manca, «vogliamo creare un ambiente di lavoro che valorizzi le differenze promuovendo nuove opportunità».

