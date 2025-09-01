È una strage, ogni anno. Il 2024 ha preteso il suo tributo di vittime della strada anche in Sardegna, dove i morti sono stati 137. E nell’Isola abbiamo il peggiore indice di mortalità in Italia: 7,2 per cento qui contro la media nazionale del 5 per cento.

Per i dati di quest’anno si dovrà attendere ovviamente il 2026, ma nel totale sono compresi anche otto pedoni nel primo semestre: sono i nuovi martiri del traffico soprattutto nelle città e fa riflettere che la prima causa degli incidenti, compresi gli investimenti di chi attraversa la strada, sia la distrazione, non più la velocità eccessiva com’era stato per decenni.

E qui entrano in ballo gli smartphone, cioè la più potente distrazione per chi è alla guida. Anche, talvolta, per chi attraversa tenendo gli occhi sullo schermo invece che sulle auto in arrivo.

