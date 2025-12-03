Nel cuore di Cagliari, negli spazi rigenerati dell’Ex Manifattura Tabacchi, il 12 e 13 dicembre 2025 si svolgerà il convegno “Processo alla scienza: servizi sociali e psicoterapia del trauma tra verità processuale, verità clinica e opinione pubblica”, una due giorni di dialogo e riflessione che riunirà professionisti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni provenienti dall’Italia e dall’estero.

Curato scientificamente dall’Avv. Luca Bauccio e realizzato con il contributo dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, l’ evento é co-organizzato con Ordine degli Assistenti Sociali, Ordine degli Avvocati di Cagliari, Associazione Forense

Avvocatura e Famiglia, e con il patrocinio Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna. L’appuntamento nasce dal bisogno di aprire un confronto su ciò che accade quando il sapere scientifico, in particolare quello psicologico e sociale, incontra l’ambito giudiziario e mediatico. Quali verità prevalgono? Quali rischi sorgono quando la complessità del trauma viene semplificata o trasformata in racconto pubblico?

Durante le due giornate verranno affrontate tematiche di grande attualità e sensibilità: il ruolo delle perizie nei processi, la tutela dei minori, il sistema degli affidi, la costruzione della “verità” in ambito clinico e giudiziario, l’impatto dell’informazione e le conseguenze della gogna mediatica. Un’attenzione particolare sarà rivolta agli effetti che i giudizi affrettati e le narrazioni distorte possono produrre su famiglie, professionisti e, soprattutto, sui soggetti più vulnerabili.

Tra i relatori figurano autorevoli voci della psicoterapia del trauma a livello internazionale, tra cui Janina Fisher, Sandra Baita e Dolores Mosquera, insieme a protagonisti del mondo giuridico e culturale italiano come la Dott.ssa Michela Capone, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il Prof. Vittorio Manes, Piero Sansonetti, Simona Musco e il sociologo ed ex senatore Luigi Manconi.

Il programma alternerà relazioni scientifiche, tavole rotonde aperte al pubblico, momenti di confronto diretto e spazi di riflessione culturale. La serata del 12 dicembre sarà inoltre arricchita dalla rappresentazione teatrale “La giustizia non è una dea bendata. Contro l’inganno di Bibbiano”, interpretata dall’Avv. Luca Bauccio.

La giornata di sabato sarà dedicata al rapporto tra cittadini e istituzioni, al tema dell’affido e alla protezione dei minori, fino a giungere a una lettura più simbolica e antropologica della figura del “figlio” attraverso archetipi universali come Caino, Edipo, Gesù e Dimitrij Karamazov, per poi concludersi con una sessione dedicata alle pratiche più avanzate nella cura del trauma.

