Un incendio nelle campagne di Burgos, località Scuderia Caprile, ha ridotto in cenere circa 4 ettari di boschi di latifoglie di particolare pregio, così come di pascoli arborati. A coordinare le operazioni di spegnimento, nel pomeriggio di oggi, è stato il personale della stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvato dal personale della stazione del Corpo forestale di Thiesi e dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni si sono concluse alle 17.45.

Uno degli incendi del 14 giugno in Sardegna (foto Corpo forestale)

Burgos non è stato però l'unico caso in Sardegna nella giornata di oggi, dove si sono registrati venti incendi. Tra questi, alle 19 non si sono ancora concluse le operazioni di spegnimento di un rogo nelle campagne di Arbus, località Sant'Antonio di Santadi. Sul posto è intervenuto il personale della stazione del Corpo forestale di Guspini, con l'ausilio di quello di Villacidro e del Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) di Cagliari. In volo l'elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula, presenti anche una squadra di Forestas Gonnosfanadiga-Perd'e Pibera e i volontari di Arbus-A.V.P.C. e Guspini-Gentilis.

Nel primo pomeriggio, circa un ettaro di macchia mediterranea bruciata nelle campagne di Gairo. A spegnere questo incendio, con l'elicottero proveniente dalla base di Villasalto, è stato il personale della stazione del Corpo forestale di Osini, coadiuvato dal Gauf di Cagliari e dalle squadre di Forestas Jerzu-S'Omu e S'Orcu, Ulassai-Su Postorgiu.

Fiamme domate alle 14.40, mentre poco prima delle 17 è stato spento un rogo nelle campagne di Serramanna, che ha coinvolto circa 5 ettari di aree agricole e rimboschimento di eucaliptus. In quest'ultimo a spegnere l'incendio la stazione di Sanluri, col Gauf di Caglairi e gli elicotteri provenienti da Pula e Villasalto, con l'aggiunta dei volontari di Serramanna-N.O. Quadrifoglio e Decimoputzu-Avad.

