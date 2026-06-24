Incendi in Sardegna, due roghi a Teti e Lanusei: in volo gli elicotteri del Corpo ForestaleFiamme in località Masolo Prano e Baulacci
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Prosegue l'emergenza roghi in Sardegna, con la macchina antincendio regionale impegnata su più fronti per contenere le fiamme.
Un primo intervento è in corso nell'agro di Teti, in località Masolo Prano, dove il Corpo Forestale sta operando con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Farcana. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Sorgono.
Un secondo rogo interessa invece l'agro di Lanusei, in località Baulacci. Anche in questo caso il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero della base operativa di San Cosimo. Le operazioni sono coordinate dal Dos della Stazione Forestale di Lanusei.
(Unioneonline/v.f.)