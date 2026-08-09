Olbia, scontro sulla provinciale 125: feritiSul posto vigili del fuoco e personale del 118 per i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I vigili del fuoco di Olbia e il personale sanitario del 118 sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica per un incidente stradale che si è verificato sulla Provinciale 125.
I conducenti dei veicoli coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per i necessari accertamenti medici, mentre la squadra del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.
Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e i rilievi di rito, la circolazione stradale è rimasta chiusa per ore.
(Unioneonline)