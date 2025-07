Emergenza assoluta in tutta la Sardegna per gli incendi divampati nella giornata di oggi, dopo la domenica infernale di ieri con la devastazione a Punta Molentis. Sono 42 quelli registrati a livello regionale in questo ultimo lunedì di luglio, di cui 13 con la necessità dei mezzi aerei, con 25 interventi ancora in corso nel tardo pomeriggio da parte dei vigili del fuoco per roghi boschivi e di vegetazione. La situazione più complicata è nel Nuorese, dove sono 11 le richieste di soccorso attive.

Tra i principali, un violento incendio è scoppiato nel pomeriggio a Bacu Abis, frazione di Carbonia, a pochi passi dalle case. Per cercare di combattere le fiamme, oltre all'imponente presenza dei soccorsi, si sono uniti anche gli stessi abitanti della zona che hanno dato una mano con gli impianti di irrigazione delle proprie abitazioni. Quattro gli elicotteri sul posto: due della Forestale, decollati da Pula e Fenosu (Super Puma), uno dell'aeronautica militare da Decimomannu e uno dell'esercito, oltre a un Canadair arrivato da Ciampino.

È invece sotto controllo il grosso rogo che stamattina ha interessato le campagne di Orosei, nella zona di Sos Alinos. Per precauzione, si era resa necessaria l'evacuazione di alcune decine di case – circa 60 – minacciate dalle fiamme. In corso le opere di bonifica anche a Giave, nel Sassarese, dove per spegnere il fuoco è arrivato un Canadair da Ciampino.

Sono tuttora attivi gli incendi a Osilo – Codrongianos, con un allevatore ferito, e Borore. Nel primo caso coordina le operazioni di spegnimento il personale della stazione di Ploaghe, con elicotteri provenienti da Fenosu (Super Puma) e Limbara più due Canadair da Olbia, tre squadre dei vigili del fuoco di Sassari e Alghero, otto dell'Agenzia Forestas, una di volontari Osilo-Avpc Osilense e due squadre di barracelli da Muros e Ossi. Nel secondo coordina il Corpo forestale di Macomer, con l'aiuto della stazione di Bolotana. Gli elicotteri qui sono decollati da Bosa e Anela, con un Canadair arrivato da Ciampino, quattro squadre Forestas, barracelli e volontari.

A Cardedu, il grosso rogo ha lambito le recinzioni di alcuni resort: sono stati sgomberati i parcheggi. Un getto d'acqua da un elicottero ha colpito e ferito un vigile del fuoco impegnato nella lotta alle fiamme. In corso anche un incendio a Jerzu, località Trudori, con l'impiego di due elicotteri arrivati da Villasalto e Alà dei Sardi (Super Puma).

Hanno avuto bisogno dell’intervento dei mezzi aerei anche gli incendi scoppiati a Villacidro (località Cabriolo, un elicottero), Pattada (località Rui de Bantine, un elicottero), Tortolì (località C. Pili, un elicottero), Villasimius (località Riu Trottu, elicotteri arrivati da Pula), ancora Cardedu (località Cuccuru Costa Iba, tre elicotteri) e Bosa (località Santa Giusta, un elicottero).

Al lavoro squadre a terra e mezzi aerei, con la criticità della situazione che nel pomeriggio ha portato all'arrivo di due Canadair da Roma.

