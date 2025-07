Ai soccorritori ha detto di aver perso il controllo della sua auto, tamponandone un’altra prima prima dello schianto sul muro. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via Tirso, la traversa che da via Monsignor Virgilio conduce alla circonvallazione sud di Tortolì.

Sul muretto di recinzione dello stabile, che per anni ha ospitato la discoteca “Il Teatrino”, sono ben visibili i segni dell’impatto. Il conducente dell’auto fuori controllo ha rifiutato il trasferimento al Pronto soccorso, così come gli hanno proposto i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del 118 di Sassari.

Lungo la traversa, la viabilità ha subito rallentamenti.

© Riproduzione riservata