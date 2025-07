L’emergenza è cessata. L’incendio delle scorse ore assume i contorni di un incubo, ma la situazione tornata alla normalità fa tirare un sospiro di sollievo ai proprietari dei resort Corte Bianca e Cala Luas di Cardedu minacciati dalle fiamme e ai loro ospiti. Che, intorno alle 18.30, sono stati fatti rientrare nelle rispettive camere. Al culmine di una giornata campale, la proprietà del resort Corte Bianca, una delle tre strutture del complesso turistico-alberghiero Bovis Hotel’s, esprime il proprio ringraziamento all’intero apparato antincendio e a chi ha lavorato per evitare epiloghi drammatici.

«La macchina organizzativa della Protezione civile e di tutte le forze coinvolte, intervenuti tempestivamente, ha permesso di contenere i danni e mantenere la situazione sotto controllo ed eseguire le adeguate bonifiche. Grazie ai Vigili del fuoco, Forestale, Forestas, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, elicotteri della flotta regionale, gruppi di volontariato, Protezione civile ed Enel per il ripristino immediato delle linee elettriche. Ultimi ma non per ordine di importanza i barracelli, la polizia locale e l’amministrazione comunale di Cardedu per la gestione del traffico, gli staff degli alberghi e i civili intervenuti».

Parole di ringraziamento, dopo ore concitate, che arrivano dalla proprietà della struttura dove ora si respira il consueto clima di serenità. L’area sarà costantemente monitorata per tutta la notte dalle squadre dell’antincendio.

