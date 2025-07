La macchina dell’antincendio della Sardegna rischia di essere schiacciata sotto la pressione del fuoco. E arrivano i rinforzi.

Da Ciampino intorno alle 16 sono decollati due canadair destinato all’Isola, dove da ore i mezzi aerei si spostano da nord a sud per affrontare i continui fronti di fuoco. Non si fa in tempo a portare in bonifica un eventi che poco dopo scoppiano altri incendi.

L’allerta massima è per i settori orientali (oggi fiamme a Orosei, Cardedu e Tortolì, con ripartenza a Punta Molentis) ma squadre a terra e elicotteri sono in azione anche a Borore, Osilo e Carbonia.

I due velivoli in arrivo, stando a quanto si apprende, sono destinati a intervenire nel Marghine e nel Sulcis: in quest’ultimo territorio non hanno ancora preso servizio gli elicotteri delle aziende che hanno vinto la gara indetta per coprire gli ultimi due lotti del servizio antincendi.

Enrico Fresu

