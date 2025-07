È tutto pronto per le festività del ferragosto a Ploaghe. “I Candelieri e il ferragosto Ploaghese” animeranno il paese per tutto il mese di agosto con piccoli grandi eventi, serate musicali, incontri letterari, appuntamenti enogastronomici dagli inconfondibili sapori e profumi della tradizione. Un ricco cartellone che ruota intorno al grande evento di ferragosto: I candelieri. I festeggiamenti dell’Assunta con il rituale incontro dei candelieri, dopo la processione, in piazza San Pietro costituisce per i ploaghesi un momento di profonda devozione e rinnovata fede che coinvolge centinaia e centinaia di persone anche dai paesi limitrofi. Organizzato dal Comune di Ploaghe, con il contributo finanziario della Regione Sardegna e con la preziosa collaborazione della Consulta Giovanile, delle Associazioni “Nessuno Escluso”, “Su Coro de Piaghe” la Croce Gialla di Ploaghe, la Banda Musicale di Ploaghe e diversi Comitati, Ploaghe diventa laboratorio, diffusione, centro di numerose iniziative dedicate alle famiglie, ai giovani ma anche ai più piccoli.

Proprio con i più piccoli è stato inaugurato il cartellone di eventi, in un’anteprima emozionante “Festa di mezza Estate” a cura dell’Associazione Nessuno escluso al Parco inclusivo lo scorso venerdì 25 luglio. Dal 1 agosto all’8 settembre si alterneranno momenti di festa e incontri musicali e letterari, con eventi di punta come la Sagra della Pecora in programma sabato 9 agosto a cura delle Associazioni e dei Comitati che allestiranno gli stand nel corso Spano. Dopo la sperimentazione degli ultimi due anni, la Sagra torna nel cuore del paese in stile slow food, in un perfetto connubio tra modernità e tradizione. Numerosi gli appuntamenti musicali e letterari: il Concerto per i Candelieri, a cura della Banda musicale di Ploaghe, il Festival Jazz internazionale “Musica sulle bocche”, concerto dei Deamistade, “SardignAeras”, festival di canti e suoni con inaugurazione di esposizioni artistiche, “Sardegna in festa”, concerto in piazza, il Festival delle Bellezze, “Boghes e Animas”, Rassegna danza “Interagendo”e il tributo a Rino Gaetano con Alessandro Azara.

Senza dimenticare il festival letterario Entula, con le sue firme e nomi della letteratura contemporanea. Soddisfatto il sindaco Carlo Sotgiu: «Anche quest’anno gli eventi de “I Candelieri e il Ferragosto ploaghese” saranno molto numerosi e rappresentano un connubio fra storia, cultura e identità della nostra comunità. Come ogni anno, a nome di tutta l’amministrazione, voglio ringraziare associazioni e comitati locali che con il loro impegno e la loro presenza consentono la realizzazione di una manifestazione così impegnativa.»

© Riproduzione riservata