Una giornata di (stra)ordinario caos nei pronto soccorso di Cagliari.

Decine di richieste di intervento alla centrale operativa del 118, organici degli ospedali sotto il livello di guardia, reparti in overbooking, dove i letti non sono sufficienti. E basta un’emergenza, come tale imprevista, che il sistema va in crash.

Come successo oggi. Policlinico, Brotzu o Santissima Trinità, in serata lo scenario era identico: ambulanze parcheggiate a decine nei piazzali, in attesa di poter consegnare il paziente alle cure della struttura sanitaria. Alcune barelle sono rimaste nelle camere calde, all’esterno delle strutture. E alcuni equipaggi delle varie coop e associazioni hanno dovuto aspettare fino a 8 ore prima di poter tornare in strada a rispondere alla successiva richiesta di aiuto.

In serata la pressione si è allentata ma non troppo. Basta guardare alla situazione al Duilio Casula alle 21: tre codici rossi, 18 arancioni, 17 azzurri, 15 verdi e due bianchi. Numeri che corrispondono a persone. Tranne i più gravi, che hanno la priorità, tutti in attesa.

© Riproduzione riservata