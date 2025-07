Un allevatore è rimasto ustionato mentre cercava di salvare la propria azienda agricola da un vasto incendio che sta mandando in fumo le campagne attorno a Osilo, nel Sassarese: è stato trasportato con l'elicottero dell’Areus al pronto soccorso. Il rogo è stato decretato di interfaccia a causa delle numerose aziende presenti sul territorio, alcune delle quali sono state fatte evacuare (complessivamente una decina di persone) per precauzione.

Sul posto stanno intervenendo due Canadair, un Superpuma, un elicottero della flotta regionale e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Mentre è in bonifica l'incendio a Orosei (Nuoro), la sindaca Elisa Farris, fa sapere che sono 150 le persone evacuate da case e residence per le fiamme divampate questa mattina in località Su Crastu-Sos Alinos. «Sono state ospitate in sala consiliare e nei locali della chiesa di Sant'Antonio a Sos Alinos».

Attualmente le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Nuoro sono impegnate su più fronti di fuoco: due squadre sono impegnate per un principio di incendio nel territorio di Borore e tre squadre sono impegnate per incendi nei territori di Cardedu e Barisardo, in Ogliastra dove sta intervenendo anche un elicottero.

Intanto sono ripartite le fiamme a Punta Molentis, a Villasimius dove ieri sono state evacuate via mare circa 200 persone e sono andate distrutte decine di auto.

