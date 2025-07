Successo di pubblico e di partecipazione per la Sagra del Tonno, la festa gastronomica che a Porto Torres ha richiamato circa tremila persone nella piazza Museo del Porto e nell’adiacente via Antonietta Bassu, dove sono stati allestiti i gazebo. Ben 800 piatti distribuiti per quattro quintali di tonno, il prodotto ittico prelibato tra i più amati della tradizione marinara locale, offerto con opzioni gluten free (caserecce con sugo di tonno, trancio di tonno ai ferri, vino e acqua).

L’evento organizzato dall’associazione Aps Maestrale Porto Torres con il patrocinio del Comune di Porto Torres, è andato oltre ogni aspettativa nonostante il cambiamento della postazione. «Il cambio di location, dalla piazza Eroi dell’Onda alla piazza del Porto, ha confermato la bella riuscita dell’evento – ha detto Gigi Fiorentino, di Aps Maestrale – uno spazio che ben si presta a questo tipo di iniziative». Durante la serata ci sarà spazio per l’intrattenimento musicale e la grande comicità.

Ad aprire l’evento sarà il live show di Kikko Solinas, alle ore 18.30, mentre alle ore 21 andrà in scena il big spettacolo di Gian Luca Fubelli (Scintilla), noto attore, comico e conduttore televisivo. La serata si è conclusa con l’intrattenimento musicale e la grande comicità. Ad aprire l’evento il live show di Kikko Solinas, seguito dal big spettacolo di Gian Luca Fubelli (Scintilla), noto attore, comico e conduttore televisivo. A chiudere la manifestazione, l’esibizione del gruppo folk Santu Bainzu con musica e balli della tradizione sarda.

