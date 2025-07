Il Consiglio comunale di Villaputzu è convocato in seduta pubblica e straordinaria per il 30 luglio alle ore 15:30. All’ordine del giorno figurano la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale al bilancio di previsione 2025/2027, la modifica e riapprovazione del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e l’intervento di messa in sicurezza del ponte sulla ex SS125 Muravera–Villaputzu, con l’adeguamento funzionale del guado sul Flumendosa.

