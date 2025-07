La Regione ha aperto un nuovo concorso pubblico per la selezione di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si tratta di un passo concreto verso il rafforzamento di una struttura fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione degli incendi e la protezione dell'ambiente: un tema decisamente attuale in questi giorni in cui la Sardegna è ancora una volta colpita da numerosi roghi. La selezione punta a costituire un elenco di idonei, pari a 600 unità, da cui attingere per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato nel triennio 2025/2027. Il primo contingente da inserire nel Corpo, previsto nel piano del fabbisogno 2025/27, è pari a 96 unità.

La graduatoria sarà utilizzabile per i successivi reclutamenti sulla base del turnover e dei fabbisogni, così da fornire una risposta complessiva alle esigenze del Corpo forestale. «Questo concorso è una delle risposte che la Regione ha voluto dare in modo chiaro e tempestivo - afferma l'assessora agli Affari generali, Personale e Riforme, Mariaelena Motzo -. Il rafforzamento del CFVA non è un tema solo occupazionale, ma una vera e propria priorità strategica per la sicurezza, l'ambiente e la prevenzione. Abbiamo deciso di intervenire da subito su uno dei punti più critici, quello delle assunzioni, con una procedura trasparente e strutturata».

«Il nostro obiettivo - prosegue l'assessora - non si ferma alle prime 96 unità. Questo bando è solo il primo passo per ricostruire un Corpo stabile, presente, operativo, in grado di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni. Offriamo opportunità ai cittadini, ma stiamo soprattutto costruendo risposte per la Sardegna».

