Il Corpo Forestale tra questa mattina e il pomeriggio è intervenuto su una serie di incendi nella zona di Nuoro e nell’Oristanese. 

Nel territorio del Comune di Nuoro un incendio si è sviluppato in località Gameddari dove sono entrati in azione due elicotteri e un Super Puma. 

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Nel pomeriggio fiamme a Santa Giusta, nei pressi dello stagno, dove il corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero. Un altro incendio si è sviluppato nel territorio del Comune di San Nicolò d'Arcidano in località "Pauli Porcus". 

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Un altro incendio si è verificato a Sagama in località Funtana Murenda dove è intervenuto un elicottero. 

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(Unioneonline/A.D)

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