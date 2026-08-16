Incendi, allarme continuo: roghi a Nuoro e nell’Oristanese. A Santa Giusta il fuoco vicino al paeseNon c’è tregua per l’Isola, un’altra giornata di lotta contro le fiamme
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Il Corpo Forestale tra questa mattina e il pomeriggio è intervenuto su una serie di incendi nella zona di Nuoro e nell’Oristanese.
Nel territorio del Comune di Nuoro un incendio si è sviluppato in località Gameddari dove sono entrati in azione due elicotteri e un Super Puma.
Nel pomeriggio fiamme a Santa Giusta, nei pressi dello stagno, dove il corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero. Un altro incendio si è sviluppato nel territorio del Comune di San Nicolò d'Arcidano in località "Pauli Porcus".
Un altro incendio si è verificato a Sagama in località Funtana Murenda dove è intervenuto un elicottero.
(Unioneonline/A.D)