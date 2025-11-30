Achille Lauro ad Arzachena, Max Pezzali a Sassari, Giusy Ferreri (e altre a Cagliari), Gabry Ponte ad Alghero, Oristano aspetta Fedez. In scena ci saranno artisti più o meno amati dal pubblico e di varia e differente fama, ma una cosa è certa: per il Capodanno 2026 la Sardegna è la regione italiana che propone più spettacoli in piazza, ben 18. Con una ricaduta economica diretta – così calcolano gli esperti che prevedono un movimento di 200mila persone e una spesa media pro-capite di 100 euro – di 20 milioni.

«Per il cartellone stiamo investendo 3 milioni di euro nella promozione, 750mila euro in più rispetto al 2024», dice l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che assicura anche un incremento di collegamenti aerei per il periodo festivo.

Intanto nelle strutture ricettive del nord Sardegna già si preannuncia il tutto esaurito. Per ora solo nella notte di san Silvestro: gli operatori sperano in un allungamento del periodo di lavoro a pieno regime.

