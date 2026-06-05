Torna l’atteso Anticiclone delle Azzorre, e in Sardegna sono previste temperature oltre i 35 gradi nei prossimi giorni.

Ancora due giorni di instabilità, spiega Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, con piogge e temporali specialmente a Nord-Est, poi le nubi inizieranno a diradarsi per lasciare spazio al sereno in tutta Italia.

A partire da domenica, il deciso aumento della pressione atmosferica garantirà un periodo di stabilità che si protrarrà per almeno dieci o quindici giorni, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Le temperature massime, inizialmente contenute e gradevoli, subiranno una progressiva impennata.

Già da lunedì i termometri torneranno a toccare i 33°C al Centro, spingendosi fino a 35°C in Sardegna. Il primo vero picco di calore, che risulterà fisiologicamente meno sopportabile, si registrerà da metà della prossima settimana: per mercoledì 10 giugno sono infatti attesi 36°C diffusi tra Sardegna e Sicilia, oltre a punte afose di 32°C a Roma.

Al Nord le temperature saranno più miti, intorno ai 27-28 gradi, e potrebbe arrivare anche qualche acquazzone di tanto in tanto.

Ma la vera estate è ormai ai nastri di partenza, in particolare in Sardegna e al Centro-Sud, che vivranno una lunga fase calda e soleggiata, per almeno 10-15 giorni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata