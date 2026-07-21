C'è un intero territorio che si interroga e chiede chiarezza per dare un futuro all'area industriale, che ospita la piattaforma dei rifiuti di mezza Sardegna, con il termovalorizzatore che sarà avviato entro il prossimo mese di settembre. Amministrazioni comunali, enti e imprenditori operanti nelle aree industriali, la Confindustria, consiglieri regionali, la Provincia e la Regione affronteranno insieme il problema, con nuove proposte, opportunità e prospettive.

L’obiettivo è quello di restituire all’area industriale di Tossilo una governance stabile, autorevole ed efficiente, capace di sostenere le imprese già presenti, di accrescere l’attrattività dell’area per nuovi investimenti e di trasformare il Consorzio in un autentico motore di sviluppo economico e occupazionale per l’intero territorio.

Lunedì ci sarà l'incontro pubblico, promosso dall'amministrazione comunale di Borore. «Un incontro - dice il sindaco Tore Ghisu - che ha l'obiettivo di proporre soluzioni concrete per superare il commissariamento dell'area industriale di Tossilo, ormai non solo inadeguato ma anche dannoso per lo sviluppo dell'area».

Già nel 2012, i Comuni di Macomer e Borore insieme avevano deliberato la proposta condivisa legata all’affidamento della gestione dell’area industriale di Tossilo ai due Comuni, individuando in tale soluzione il modello di governance efficace, vicina al territorio e capace di rispondere alle esigenze delle imprese insediate.

«Da allora - dice Tore Ghisu - nonostante l’impegno e la volontà delle amministrazioni comunali e le richieste rivolte, in questo senso, alla Regione in più occasioni, nessun concreto passo in avanti è stato compiuto. Il dannoso protrarsi di questa lunghissima gestione commissariale, affidata a diversi commissari liquidatori nominati dalla Regione, ha portato ad una condizione di evidente incertezza, marginalità e progressivo indebolimento dell'area industriale che è stata, e lo deve essere ancora, centrale, importante e strategica, per il contesto provinciale ma anche per tutta la Sardegna centrale».

Di fronte a una situazione ormai stagnante, non più sostenibile né tollerabile, il Comune di Borore ha voluto assumere questa iniziativa. All'incontro è prevista la partecipazione dell'assessore regionale all'Industria, Emanuele Cani, del presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, dei consiglieri regionali, di Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria, degli enti e delle società operanti a Tossilo, quindi dei sindaci e degli amministratori comunali del territorio.

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