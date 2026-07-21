Nuovo stadio di Cagliari sempre più vicino, almeno sulla carta. Questa mattina tre commissioni permanenti (Sport, Urbanistica e Mobilità) del Comune hanno discusso lo schema di convenzione allegato al Piano economico finanziario (Pef).

Un passaggio fondamentale: si tratta di un documento molto delicato e complesso sul quale le parti, con i rispettivi team legali, hanno discusso parecchio. Decisivo, per un riavvicinamento, è stato il vertice di una settimana fa a Palazzo Bacaredda tra Cagliari calcio e Comune. In precedenza era stato esaminato dalle commissioni soltanto il Pef, proprio in attesa della definizione dei dettagli sullo schema di convenzione.

Ora la palla passa alla Giunta comunale: è attesa in settimana una delibera proprio su Pef e schema di convenzione. Poi sarà il Consiglio comunale a doversi pronunciare questa volta su "pubblico interesse" ed "esercizio del diritto di superficie", due punti sui quali è fondamentale il voto favorevole dell'assemblea.

Solo allora sarà completato il percorso per la presentazione alla Federazione italiana gioco calcio, entro il 31 luglio, dei documenti utili per la candidatura di Cagliari agli europei del 2032.

Seconda scadenza, 20 agosto: entro quel giorno dovrà essere indetta la gara pubblica per l'affidamento dei lavori. Entro il 15 settembre la Federazione sceglierá le città degli Europei. Decisione che poi - entro l'1 ottobre - dovrà essere ratificata dall'Uefa.

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