Sono stati 244 la Vigilia di Natale, 466 due giorni dopo e sono schizzati a 771 ieri (il bollettino). In Sardegna, per il diffondersi della contagiosa variante Omicron, volano le infezioni da Covid-19, ma va male in tutta Italia: ieri il nuovo record di contagi in un giorno. Sono stati 98.020, contro i 36mila di un anno prima.

Intanto, proprio a causa dell'esplosione delle nuove infezioni, si prospetta la dad in tutte le scuole del Sud Sardegna (Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano) per l'intero mese di gennaio: l'ha chiesto alla Prefettura di Cagliari Antonio Frailis, dirigente del servizio di Igiene pubblica dell'Ats per il Sud Sardegna.

Il prefetto Gianfranco Tomao ha fatto sua la richiesta e ha inviato una nota all'assessorato regionale e alla Sanità, al commissario straordinario di Ats e ai dirigenti degli Uffici scolastici regionale e territoriale.

L’ESPERTO – Per Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e a capo del suo Laboratorio di analisi: “Sono numeri preoccupanti, anche se i dati delle ospedalizzazioni, pur in crescita, dimostrano che il vaccino resta un ottimo scudo, specialmente se le dosi sono tre. Peraltro, i contagiati con tre dosi sono quasi tutti asintomatici, solo in casi eccezionali finiscono all'ospedale e, ancor meno, ci rimettono la vita. Se confrontiamo il numero di contagi e di ricoveri con i dati dell'anno scorso - fa notare Coghe – balza subito agli occhi che il vaccino ha drasticamente ridotto i casi gravi e mortali. E che in molte famiglie dove c'è un immunizzato con due dosi che contrae il virus, quasi sempre chi ne ha tre non s'infetta malgrado la convivenza. Il vaccino è decisivo”.

“Dobbiamo aspettare una decina di giorni per vedere se il numero di ricoveri aumenta - ammonisce Coghe – perché abbiamo appena passato il Natale con l'aumento di contatti per i cenoni e i nuovi contagiati di solito non sono gravi all'esordio della malattia”.

OMICRON A CAGLIARI – Intanto sono altri cinque i casi di Omicron scoperti nel laboratorio dell'Aou di Cagliari, e anche i test di altri sette contagi, individuati prima di Natale all'Aou di Sassari, sono risultati positivi alla nuova variante. Salgono così a quota 17 le conferme nell'Isola, mentre su un'altra quarantina di tamponi sospetti si sta procedendo alla verifica.

