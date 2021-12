Nuovo record di contagi in Italia, che sfiora la soglia delle 100mila infezioni giornaliere. Sono 98.020 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 78.313. Sono invece 136 i decessi in un giorno, ieri 202.

Con 1.029.429 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 1.034.677), il tasso di positività sale al 9,5%, rispetto al 7,57% di ieri.

Crescono ancora i ricoveri. In terapia intensiva sono 1.185 i pazienti, 40 in più rispetto a ieri con 126 ingressi nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari le persone ricoverate con sintomi aumentano di 489 unità, sono 10.578.

In Lombardia si registrano 32.696 contagi, in campania 9.802, in Piemonte 9.671, in Veneto 8.866, in Toscana 7.304.

Sono 674.865 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 75.997 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.854.428 e i morti 137.091. I dimessi e i guariti sono invece 5.042.472, con un incremento di 21.871 rispetto a ieri.

