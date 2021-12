Record di tamponi e record di nuovi contagi Covid in Sardegna.

Nel bollettino diffuso dalle autorità regionali mercoledì 29 dicembre 2021 si registrano nell’Isola 771 ulteriori casi confermati di positività al coronavirus, individuati sulla base di 5209 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18203 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 4,2%.

Per quanto riguarda gli ospedali, aumenta il numero dei pazienti ricoverati: tre in più in 24 ore in terapia intensiva (per un totale di 15) e 6 in più in area medica (per un totale di 142).

Sono invece 6306 i casi di isolamento domiciliare (558 in più di ieri).

Si registra purtroppo una nuova vittima: si tratta di una donna di 86 anni, residente nella provincia di Oristano.

Esattamente un anno fa – il 29 dicembre 2020 – il bollettino giornaliero per l’Isola registrava 116 nuovi casi e 7 morti (Tutti i dati).

