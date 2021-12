Accelerano le operazioni di vaccinazione contro il Covid negli hub della Sardegna, con un ritmo di 11mila inoculazioni al giorno e circa 750 sono prime dosi. Un aumento dovuto all’entrata in vigore delle norme sul Super Green pass mentre nella giornata di ieri nell’Isola si sono registrati 110 nuovi casi e una vittima.

Fra ottobre e novembre c’era stato un calo rispetto alla primavera-estate con al massimo 1.500-2.000 iniezioni quotidiane e quasi tutte seconde dosi, ma da una settimana gli hub – prima semi-deserti – si sono ripopolati. L’Ats ha deciso di potenziare gli staff, reclutando nuovo personale, con l’obiettivo di raggiungere il 90 per cento di copertura entro il mese prossimo. Attualmente i vaccinati sono quasi l’85 per cento della popolazione con età superiore ai 12 anni.

A livello nazionale, le prenotazioni sono aumentate del 40 per cento in poche ore, tanto da far temere una mancanza nelle scorte di vaccini. Paura che almeno per ora non tocca la Sardegna. Nelle celle frigo dell’Ats ci sono al momento circa 180mila dosi.

