È stata un’latra giornata di intensa attività per il Corpo forestale in Sardegna, dove oggi si sono registrati sette incendi. In un caso, a Orgosolo, è stato necessario l’intervento del mezzo aereo della flotta regionale.

Le fiamme sono divampate in località Ponte Nurudai e hanno distrutto circa un ettaro di oliveto.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione del Corpo forestale di Nuoro, con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Farcana. Sul posto anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Orgosolo e una dei vigili del fuoco di Nuoro. L’incendio, alle 18, risultava sotto controllo e in fase di bonifica.

(Unioneonline/Fr. Me.)

