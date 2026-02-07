Al centro del mondo come tanti atleti italiani, anche la danzatrice turritana Maria Biosa ha partecipato alla suggestiva cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, che si è svolta venerdì 6 febbraio a Milano. Maria Biosa è insegnante di danza classica e moderna, una professione che l’ha portata fuori dall’Isola fino a diventare una delle protagoniste dell’evento sportivo tra i più prestigiosi a livello internazionale.

La danzatrice di Porto Torres, infatti, ha preso parte al cast della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, evento di risonanza internazionale con la direzione artistica di Marco Balich e Simone Ferrara, e ha ballato sulla coreografia firmata da Adriano Bolognino.

Classe 2001, Maria Biosa è diplomata al Liceo Coreutico Azuni con il massimo dei voti e all’Accademia di danza M.A.S. di Milano. Attualmente insegna danza e ha portato la sua passione in diverse scuole tra Milano, Monza e Vercelli.

La danzatrice ha espresso con grande soddisfazione l’opportunità di aver rappresentato il nome della sua città in un contesto che ha riunito le rappresentanze di tutto il mondo. Un momento di orgoglio per l’intera comunità turritana a testimonianza di come talento, studio e passione possano diventare ambasciatori del territorio a livello internazionale.

