Il consiglio comunale di Porto Torres ha approvato due punti sulle nuove aree di sviluppo urbanistico e commerciale della città.

Si tratta della la variante al Piano di Lottizzazione del comparto B della zona C3, area prospiciente alle tensostrutture della cittadella sportiva, in prossimità di Balai Lontano. Un passaggio necessario dopo i 60 giorni dalla raccolta delle osservazioni e fondamentale per sbloccare una lottizzazione strategica per lo sviluppo dell’area, resa possibile anche dal parere positivo regionale sul Piano di Assetto Idrogeologico. Inoltre è stato approvato il parere relativo alla zona C4 di Viale delle Vigne – comparto A, che consente la modifica della destinazione d’uso di parte della volumetria: da servizi connessi alla residenza ad attività commerciali. Precedentemente, una parte di quell'area era vincolata a servizi strettamente connessi alla residenza (ovvero attività commerciali inferiori ai 500 mq). Con la variante, si autorizzano attività commerciali di dimensioni superiori. «La decisione, nata da una proposta dei lottizzanti, punta a dare un forte impulso economico alla zona, - spiega Gavino Sanna - trasformandola in un nuovo polo d'attrazione commerciale per la città».



