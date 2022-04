Altri 1.207 casi di coronavirus e quattro morti si registrano oggi in Sardegna secondo il bollettino dell’Unità di crisi.

Dei 1.207 contati, 1050 sono stati diagnosticati da antigenico. Con un totale di 8.316 tamponi molecolari e antigenici processati, il tasso di positività si attesta al 14,5%.

I quattro decessi: tre nel Nord Sardegna, due uomini di 81 e 85 anni e una donna di 82, il quarto è un 79enne residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Aumenta il numero di pazienti ricoverati in area medica, che sono 332, 8 in più rispetto al dato di ieri. In terapia intensiva si trovano invece 26 persone, una in meno rispetto a ieri. Sono 30.165 i sardi in isolamento domiciliare (+144).

