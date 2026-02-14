In Sardegna allerta meteo fino a domenica mattinaRischio idraulico e idrogeologico in diverse zone dell’Isola, compreso il Campidano
Durerà almeno fino alla mattina di domenica 15 febbraio l’allerta per condizioni meteo avverse sulla Sardegna.
L’ultimo avviso diramato dalla Protezione civile regionale segnala rischio di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, e Logudoro.
Intanto, sono oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Sardegna dall’11 febbraio. L’ondata di maltempo che sta sferzando l’Isola ha messo a dura prova i comandi provinciali sardi, con uno sforzo operativo continuo e senza sosta.
Sono circa 600 i pompieri impegnati ogni giorno per far fronte alle incessanti richieste che arrivano alle sale operative dei Comandi provinciali.
