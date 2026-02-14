La Sardegna nella morsa del maltempo: oltre mille interventi dei vigili del fuocoCirca seicento le unità impegnate ogni giorno per far fronte all’emergenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Sardegna dall’11 febbraio. L’ondata di maltempo che sta sferzando l’Isola ha messo a dura prova i comandi provinciali sardi, con uno sforzo operativo continuo e senza sosta.
Sono circa 600 i pompieri impegnati ogni giorno per far fronte alle incessanti richieste che arrivano alle sale operative dei Comandi provinciali. L’invio delle squadre avviene in base alla priorità di soccorso.
Ieri sera i sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti per il salvataggio di un gregge di pecore rimasto isolato su un isolotto nell’Oristanese a causa dell’ingrossamento delle acque. Nella notte, invece, i sommozzatori del Comando di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, sono intervenuti in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell’ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle proprie case.
I Comandi maggiormente interessati risultano essere quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro; anche a Oristano il numero degli interventi è superiore alla media del periodo.
(Unioneonline/v.f.)