Sono oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Sardegna dall’11 febbraio. L’ondata di maltempo che sta sferzando l’Isola ha messo a dura prova i comandi provinciali sardi, con uno sforzo operativo continuo e senza sosta.

Sono circa 600 i pompieri impegnati ogni giorno per far fronte alle incessanti richieste che arrivano alle sale operative dei Comandi provinciali. L’invio delle squadre avviene in base alla priorità di soccorso.

Ieri sera i sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti per il salvataggio di un gregge di pecore rimasto isolato su un isolotto nell’Oristanese a causa dell’ingrossamento delle acque. Nella notte, invece, i sommozzatori del Comando di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, sono intervenuti in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell’ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle proprie case.

I Comandi maggiormente interessati risultano essere quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro; anche a Oristano il numero degli interventi è superiore alla media del periodo.

(Unioneonline/v.f.)

