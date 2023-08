Un’altra giornata di grande lavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna.

In poche ore sono stati 23 i roghi divampati in altrettante località dell’Isola e in diversi Comuni sono dovuti entrare in azione anche i mezzi aerei.

Nel dettaglio, gli elicotteri hanno dato manforte alle squadre di terra coordinate dal Corpo Forestale ad Ales, dove le fiamme hanno aggredito un terreno incolto e a Loiri Porto San Paolo, nella zona di Punta dell’Aquila, dove sono andati in fumo circa quattro ettari di territorio.

Allarme incendio e mezzi aerei in azione anche a Olbia, nella zona di Punta lu Casteddu e a Sa Corroncedda, con il fumo che ha raggiunto anche la zona dell’aeroporto, creando ripercussioni nel traffico aereo dello scalo (tre i voli dirottati a causa del fumo).

Infine, un elicottero decollato da Anela è intervenuto per domare un altro fronte particolarmente impegnativo, nel territorio di Burgos.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata