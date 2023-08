Un grosso incendio scoppiato in località Enas, a Olbia, sta creando pesanti disagi anche al traffico aereo: i voli in arrivo e in partenza dallo scalo Costa Smeralda sono in ritardo a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo sprigionato dal rogo. Le piste non sono accessibili e lo scalo è stato chiuso.

Le operazioni di spegnimento sono rese più complicate dal vento maestrale, che sta soffiando con particolare intensità sulla Gallura. Sono slittati gli atterraggi dei voli in arrivo da Genova, Monaco, Madrid e Torino.

Per far fronte all’emergenza sono impegnate numerose squadre a terra, tra vigili del fuoco, protezione civile, volontari e Forestas, con il supporto di due elicotteri del sistema antincendi regionale e di un Canadair.

Per facilitare le operazioni è stato anche chiuso lo svincolo della Sassari-Olbia per la circonvallazione del centro gallurese.

© Riproduzione riservata