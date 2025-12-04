Un anno di carcere, è la pena patteggiata da un uomo di 35 anni, accusato di omicidio colposo per l’incidente avvenuto il 17 agosto del 2023 sulla Arzachena-Palau. La vittima è il figlio della persona che era alla guida dell’auto finita fuori strada, un bambino di poco più di tre mesi.

Il piccolo venne sbalzato fuori dall’auto, all’uomo è stato contestato di non avere utilizzato la cintura di sicurezza per il seggiolino. L’uomo, cittadino senegalese, ha scagionato la giovane moglie che sulla base delle sue dichiarazioni è stata assolta.

Il padre del bambino ha affermato di essere stato lui ad non avere messo in sicurezza il figlio mentre la moglie dormiva. La coppia ha affrontato con dignità e compostezza il processo che ha aggiunto dolore a dolore.

