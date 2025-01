Un’ondata di maltempo si sta per abbattere sulla Sardegna, e porterà forti piogge soprattutto sul settore orientale dell’Isola a partire da domani, venerdì 17 gennaio 2025. Frutto di un ciclone mediterraneo che porterà precipitazioni anche a carattere di nubifragio.

I fenomeni saranno causati da un ciclone mediterraneo e la giornata peggiore, secondo gli esperti de IlMeteo.it, sarà proprio quella di venerdì, con piogge record in Sardegna, Calabria e Sicilia. In alcune zone dell’Isola potrebbero cade più di 100 mm d’acqua in 24 ore.

Per questo la Protezione civile ha diramato un’allerta di due giorni interi, a partire dalle 9 di venerdì 17 e fino alle 23.59 di sabato 18 gennaio. Per entrambe le giornate l’intero settore orientale dell’Isola (Flumendosa-Flumineddu e Gallura), da nord a sud, è colorato di arancione, quello orientale e le zone interne di giallo.

Sul versante est della Sardegna si prevedono infatti cumulati fino a “molto elevati”, su quello occidentale “deboli fino a elevati”. Attesi anche forti venti, con raffiche di scirocco e levante fino a 100 km orari mareggiate con onde alte 5 metri. In salita le temperature.

Si raccomanda dunque la massima prudenza e si temono le ripercussioni dal punto di vista idrogeologico, anche se nelle zone messe in ginocchio dalla siccità questa pioggia può essere davvero una boccata di ossigeno.

A Cagliari, come sempre, Pirri osservata speciali per i continui allagamenti. E il Comune indica l’elenco delle vie in cui non parcheggiare: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri, Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree – fa sapere l’amministrazione - potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

