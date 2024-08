Dopo quattordici anni, torna nelle edicole della Sardegna il quotidiano Il Tempo, che ha sede in Piazza Colonna a Roma. Il giornale, diretto da Tommaso Cerno, rimarrà in edicola nell’Isola per tutta l’estate. Oggi, eccezionalmente, per segnare il ritorno in Sardegna, Il Tempo e L’Unione Sarda insieme costeranno 1,50 euro. Due giornali al prezzo di uno.

