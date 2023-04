È arrivato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, in Sardegna, per assistere alle grandi manovre dell'esercitazione Nato Noble Jump 2023, in corso nei poligoni dell'Isola. Il Falcon dell'Aeronautica militare con a bordo l'esponente del governo di Giorgia Meloni è atterrato poco dopo le 18 di ieri all'aeroporto di Elmas.

Crosetto è stato poi trasferito su un elicottero militare: ignota la destinazione, anche se è molto probabile che il velivolo abbia fatto rotta verso Teulada. Qui si trova la base operativa del comando dell’Alleanza, mentre tremila uomini e circa 700 mezzi sono coinvolti nell’addestramento.

La Noble Jump dovrebbe andare avanti fino al 14 maggio. Nel frattempo inizierà anche un’altra esercitazione, la Joint Stars, che si concluderà alla fine del mese prossimo.

