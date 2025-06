Un contributo in favore di associazioni e società sportive che operano a Siamanna.

È quanto vuole concedere il Comune, per l’attività ordinaria svolta nel 2025 da parte delle associazioni sportive affiliate presso federazioni o enti di promozione sportiva, che pratichino regolare attività durante l’anno e attività di promozione sportiva per bambini e ragazzi, operano nel territorio comunale e iscritte nell’albo comunale delle associazioni.

La somma messa a disposizione dall’ente comunale è di 6.000 euro in totale. La domanda di contributo potrà essere presentata entro il 10 luglio negli uffici comunali, via mail (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it), a mano o in busta chiusa nella cassetta postale presente all’esterno del municipio.

© Riproduzione riservata