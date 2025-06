«Leggere le dichiarazioni di Ettore Licheri è utile per capire come certa opposizione pratichi l'indignazione a intermittenza: si agita in nome della democrazia quando le conviene, ma dimentica le regole e le sentenze quando non le sono favorevoli».

Così, in una nota Pietro Pittalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Sardegna, che controrisponde alle parole del senatore del M5S su Antonio Tajani, ospite di un evento di FI a Budoni.

«La verità è semplice: – aggiunge Pittalis - la sentenza del Tribunale di Cagliari ha confermato in toto l'ordinanza del Collegio Elettorale di Garanzia, certificando una gravissima violazione della legge. Altro che "voto incontestabile": i giudici hanno parlato, e lo hanno fatto con chiarezza. Quanto ad Antonio Tajani, attaccarlo per il suo impegno politico è una caduta di stile. Tajani è un Ministro degli Esteri che non ha mai fatto mancare la sua presenza dove serve, in Italia e nel mondo. Partecipare a momenti politici sul territorio è un dovere, non un peccato. Anche per raccontare ai cittadini cosa il Governo sta facendo. Semmai – conclude il parlamentare azzurro – è singolare che a dar lezioni sia proprio chi ha rivolto accuse di complottismo alla magistratura cagliaritana, prospettando perfino azioni di risarcimento del danno. Licheri e il M5S fingono di difendere i sardi, ma i sardi conoscono la verità. E la verità è che la legalità vale sempre. Non solo quando fa comodo».

