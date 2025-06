Anche il Pd replica ad Antonio Tajani, che, ospite a Budoni a un evento di Forza Italia, ha parlato della necessità di tornare al voto in Sardegna perché «qualcosa non funziona».

«Scopriamo oggi che Tajani, coordinatore di Forza Italia, ha deciso di occuparsi della Sardegna», commenta in una nota il senatore dem Marco Meloni. «Non certo – aggiunge - per chiedere scusa ai sardi per l’assoluto disinteresse del governo di cui è vicepremier nei confronti della nostra isola - zero sull’attuazione del principio costituzionale di insularità, risorse sottratte alle zone interne e al contrasto allo spopolamento, totale disprezzo per le prerogative della Regione in materia di energia, giusto per citare alcune delle più eclatanti - e per annunciare un cambio di passo, ma per chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale».

«Tutto questo, secondo lui, sulla base di una decisione di un organo amministrativo e nel pieno di una vicenda giudiziaria e politica che richiede rispetto e responsabilità da parte di tutti. Come merita rispetto il voto espresso dai cittadini sardi il 25 febbraio 2024», prosegue il senatore Pd.

Ancora: «Sorprende che a parlare in questi termini sia chi, in un’altra stagione politica, era pronto a far saltare governi pur di evitare la decadenza del senatore Berlusconi dopo una condanna in via definitiva. Questo novello furore giustizialista di Forza Italia - il partito delle leggi ad personam e della separazione delle carriere per umiliare il potere giudiziario - appartiene alla categoria del ridicolo. Passando alla realtà, oggi abbiamo avuto la conferma che per questo governo la Sardegna è come il peso di Tajani nelle vicende internazionali: irrilevante».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata