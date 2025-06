La Sardegna resta ancora in balia di temperature altissime e afa. Un nuovo bollettino di allerta per ondata di calore è stato diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, che segnala condizioni meteo avverse dalle ore 12 di domenica 29 giugno fino alle 18 di lunedì 30 giugno su tutto il territorio isolano.

Le temperature massime saranno ovunque elevate o molto elevate, dapprima nei settori occidentali e successivamente, nella giornata di lunedì, anche in quelli orientali. Le punte più estreme potranno superare i 40-41 gradi, mentre le minime difficilmente scenderanno sotto i 20.

L’ondata di calore comporta seri rischi per la salute pubblica, in particolare per le fasce più vulnerabili: anziani, bambini, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, lavoratori esposti al sole e sportivi. La Protezione Civile invita i cittadini a evitare l’esposizione nelle ore più calde, a bere molta acqua, consumare pasti leggeri e indossare abiti chiari e leggeri. Particolare attenzione deve essere riservata alle persone fragili o non autosufficienti.

