Paura nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 129, al chilometro 7.900, nel territorio comunale di Galtellì, dove un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto.

Il bilancio è di quattro feriti, tutti trasportati in codice giallo all’ospedale San Francesco di Nuoro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Renault Clio avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada e invadendo la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo una moto, il cui conducente, nel tentativo di evitare l’impatto frontale, ha perso l’equilibrio e si è schiantato sull’asfalto. Tutti e quattro sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con le ambulanze delle postazioni di Orosei e Irgoli, e trasferiti all’ospedale di Nuoro per accertamenti e cure.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola, attiva dalle 14 circa, che ha provveduto a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la carreggiata, ancora chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione e rilievo.

Presenti anche i carabinieri di Siniscola e di Galtellì, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità nella zona. Disagi alla circolazione e code si sono registrati per tutta la durata delle operazioni.

