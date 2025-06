Con l’arrivo della stagione calda si moltiplicano le iniziative culturali ospitate dal Museo archeologico di Senorbì. Entra nel vivo la rassegna “E_Stiamo al MADN!” promossa dal Museo Archeologico Domu Nosta in collaborazione con il Comune e la cooperativa Domu Nosta. Appuntamento questa sera, sabato 28 giugno, alle 19, con l’incontro gastronomico-culturale “Epulae Silenicae, Aperitivo alla punica”.

Sarà un percorso alla riscoperta della tradizione culturale punica, ma anche una nuova occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio conservato all'interno del MADN. La serata, introdotta dalla direttrice scientifica Elisabetta Frau, darà modo di percorrere le sale del Museo per concentrarsi sui reperti legati alla produzione, la conservazione e l’allestimento dei cibi in epoca punica. Il cuore della manifestazione sarà lo show cooking di Patrizio Perra, cuciniere di Trexenta, che proporrà una sequenza di piatti ispirati alla cucina cartaginese. Interverranno Augusto Sitzia, referente della Cantina Trexenta; Michele Perra, curatore della parte grafica, Manuela Matta, esperta di panificazione e Mattia Sirigu, casaro di Senorbì.

È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti della rassegna estiva del Museo di via Scaledda: sabato 5 luglio alle 18 è in programma l’inaugurazione della personale di Flaviano Ortu (opere 2000-2025) “La memoria dell’immagine”.

